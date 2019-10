Klassischer Fehlstart für Budenzer Sportkegler

Auf der erst im September 2019 in Betrieb genommenen Heimanlage des ESV Bludenz wurde zum ersten Mal in der Geschichte dieses Sportkegelvereins ein Bundesligaspiel ausgetragen. Die Salzburger Mannschaft Team 81 Eugendorf war zu Gast. Die Oberschiedsrichterin Anny Nussbaumer leitete das Spiel.

Vollen Körpereinsatz und Begeisterung am Kegelsport zeigte Hammerl Herbert, dem es im ersten Durchgang öfters gelang, mit der Kugel alle neun Kegel zu Fall zu bringen. Jeder Spieler führt mit der persönlichen Leistung seine Mannschaft zum Sieg. So waren die einzelnen Bludenzer in der Lage, ihren Gegnern nur jeweils eine von vier zu spielenden Bahnen zu gewinnen und je einen Satzpunkt zu holen. Deshalb war nach den ersten beiden Durchgängen leider bereits voraussehbar, dass ESV Bludenz das Spiel verlieren wird. Bludenz war 128 Kegel im Rückstand und hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Mannschaftspunkt.