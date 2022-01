Klassiker am Lauberhorn: Speed-Asse voll gefordert

Die eigentliche Lauberhorn-Abfahrt steigt heute Samstag, nachdem die alpinen Speed-Herren am Freitag auf verkürzter Strecke unterwegs waren.

Das Rennen im Liveticker

"Es ist eine einzigartige Abfahrt. Den Klassiker will sicher jeder einmal gewinnen", gab etwa Otmar Striedinger Einblick in seine Gedanken vor dem Wengen-Wochenende. "Wenn man so eine Abfahrtspiste heute bauen würde, würde das nie mehr genehmigt werden. Für uns ist es spektakulär. Wir freuen uns das ganze Jahr auf Wengen und Kitzbühel. Mit Zuschauern und der Begeisterung der Fans ist es für uns natürlich ganz etwas Spezielles", sagte der Kärntner.

Kilde gewinnt erste Abfahrt

Aleksander Aamodt Kilde hat seinen fünften Saisonsieg in trockene Tücher gebracht. Der Norweger verwies am Freitag in der ersten von zwei Wengen-Abfahrten den Schweizer Marco Odermatt (+0,19) und den dreifachen Lauerhornsieger Beat Feuz (+0,30) auf die weiteren Podestplätze. Der Österreicher Daniel Hemetsberger (+0,46) kam in dem Rennen auf verkürzter Strecke auf Platz vier, Max Franz auf fünf (+0,66), Matthias Mayer auf sechs (+0,78) und Vincent Kriechmayr auf zwölf (+1,26).