Klassik und Pop in einmaliger Kombination

Bludenz. Herwig, Mario und Oscar Pecoraro begeisterten in einer einzigartigen Vater-Sohn-Enkel-Konstellation hunderte Besucher*innen im Bludenzer Stadtsaal.

An zwei ausverkauften Abenden verzauberten sie das Publikum mit einer Vereinigung von hochkarätigem Pop und brillanter Klassik.

„Die drei Generationen Pecoraro hier auf der Bühne des Stadtsaals Bludenz zu erleben ist einfach Gänsehaut pur. Sie schaffen es, in einer noch nie dagewesenen Art Pop und Klassik miteinander zu verbinden. Ergänzt durch die Orchesterklänge erzeugen die Arrangements eine unbeschreibliche Stimmung im Saal“, schwärmt Kulturstadtrat Cenk Dogan.

Bei den Konzerten waren unter anderem Hits wie „Circle of Life“ oder „Don’t stop me now“ von Mario Pecoraros Idol Sir Elton John ebenso wie Rock’n’Roll gepaart mit der Stimme von Staatsoperntenor Herwig Pecoraro zu hören. Auch eigene Arrangements wie „Polvere di stelle“ oder italienische Hits wie „Insieme“ durften an den beiden Abenden im Stadtsaal nicht fehlen.