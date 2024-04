Klassenzimmer trifft Altersheim

Die Erstklässler der Volksschule Rheindorf besuchen jeden Montagnachmittag die Bewohner des Seniorenhauses Hasenfeld und bringen geballte Power mit ins Haus.

„Ich habe nachgedacht, wie ich regelmäßig Kinder zu uns ins Haus bringen könnte, denn Kinder bewirken so viel bei den Bewohnerinnen und Bewohner“, erzählt sie. Zeitgleich habe sich die Volksschule Rheindorf bei ihr gemeldet, denn auch sie wollten den Kindern das Leben der Senioren näherbringen. Und so wurde bereits vor Ostern der Startschuss für die wöchentlichen Treffen bei den Senioren gelegt. „Die Kinder sind begeistert und fragen immer, wann wir wieder ins Seniorenhaus gehen“, freut sich Christina Neururer, Klassenlehrerin der 1b.

„Wir haben uns schon sehr auf euch gefreut“, begrüßt Judith Peter die Kinder im Namen der Seniorenhausbewohner. Vergangene Woche hat die Parallelklasse das Wälderbähnle mit ihnen gesungen. Die 1b-Klasse sang diese Woche das Lied „Kopf, Schulter, Knie und Fuß“ auf Deutsch, Englisch und auf Türkisch und motivierte die Bewohner sogar zum Mitmachen. Dann fragte Judith Peter die Kinder, ob sie noch wissen, was das für Stühle in der Mitte des Raumes sind. Dort befanden sich ein Rollstuhl, ein Toilettenstuhl sowie ein Rollator. Alle drei waren mit Luftballons verziert und wurden den Kindern nochmals genau erklärt. Dann kam das Highlight für viele. Jedes Kind durfte eine Bewohnerin oder einen Bewohner im Rollstuhl durch einen kleinen Parcours im Haus schieben. Zur Polonaise-Musik setzte sich ein regelrechter Rollstuhl-Zug an Kindern uns Senioren in Bewegung. „Das macht viel Spaß. Man muss sich schon konzentrieren, ist aber ganz leicht“, erzählt die Erstklässlerin Luna. Und auch Bewohnerin Luzie, die von Lars und Noah geschoben wurde, fand, dass das die Kinder sehr gut machen. Sie genoss die Fahrt mit ihnen.