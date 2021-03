Klasseleistung von Dornbirn wird mit Sensations-Sieg belohnt

Die Dornbirn Bulldogs gewinnen das erste Viertelfinale beim Favorit Salzburg mit 2:0

Das war der Liveticker vom 1. VF von Salzburg vs Dornbirn Bulldogs

Mit einer faustdicken Sensation endete das erste Viertelfinale in der Ice Hockey League zwischen Favorit EC RB Salzburg und den Dornbirn Bulldogs. Die Truppe um Trainer Kai Suikkanen siegten im Salzburger Volksgarten nach einer Klasseleistung mit 2:0 und führen in der Best-of-Seven Serie mit 1:0. Anthony Luciani traf im Powerplay nach einem wunderschönen Solo und brachte Dornbirn in Front (36:18). Zweieinhalb Minuten vor dem Ende knallt Daniel Woger den Puck ins linke Kreuzeck zur endgültigen Entscheidung. Dornbirn Goalie Oskar Östlund hielt den Kasten rein und war einfach nicht zu bezwingen. Östlund erhielt den Vortritt gegenüber Thomas Höneckl.