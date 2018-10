Klasse Stimmung beim Rundklang

15 Live Bands in 15 Lokalen, dazu das Lichtfest: Viele machten die Nacht zum Tag.

Top Acts wie Ekkehard Breuß im Dogana, Park Tschako und Fräulein Jäger im Rössle Park, Next Stop on ICE in der Castan Café Lounge Bar, Dave and Manni im Café Hecht, gmixt emotions im Bildstein, John Peel Club im Bengodi im Gewölbekeller, Kurzfristig in der Bunt Bar, Mojo im Montforthaus, For you im Unterberger, Christian Torchiani im Gasthof Lingg und George Paez im Buon Gusto begeisterten Jung und Alt. Im Rauch Club spielte Mir Drei bis in die späte Nacht Akustik Covers auf höchstem Niveau.