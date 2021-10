Klartexte und Arbeit der Zukunft

Norbert Loacker, ehemaliger ÖGB-Chef Vorarlberg, und Berufscoach Andrea Gutmann heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mit Mitte 30 entschied sie sich dafür in die Selbstständigkeit zu gehen. Andrea Gutmann ist Human Resources Beraterin (plan andrea gutmann) und bietet ein umfassendes Coaching im Bereich berufliche Neuorientierung an. Außerdem fokussiert sie sich mit womanizing.com auf den Forschungsbereich Frauenkarrieren. In "Vorarlberg LIVE" redet sie heute über die Möglichkeit sich beruflich neu zu entdecken und wie Arbeiten in Zukunft aussehen sollte.