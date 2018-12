Klarheit bezaubernder Kinderlieder

Gesangsklasse des Landeskonservatoriums begeisterte auf dem Konzert am Mittag

FELDKIRCH Die Gesangsklasse am Vorarlberger Landeskonservatorium präsentierte auf dem jüngsten Konzert am Mittag im Montforthaus scheinbar einfache Kinderlieder. Doch auch heute noch vermögen Joseph Rheinbergers Lieder im Liederbuch für Kinder op.152 in ihrer Klarheit, Klangschönheit und Lebenszugewandtheit zu bezaubern.