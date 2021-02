Klares Bekenntnis für Familien

Nenzing hält an Planung fest und setzt neues „Familienzentrum Sidlig“ um

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona bedeuten auch weniger Einnahmen für Gemeinden. Entsprechend sparsam wird auch budgetiert. In der Markgemeinde Nenzing möchte man jedoch an dem von der Gemeindevertretung bereits im Herbst 2019 gefassten Grundsatzbeschluss für den Neubau des „Familienzentrum Sidlig“ festhalten und im Herbst mit der Umsetzung starten. „Der Kindergarten in der Gaisstraße ist derzeit in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Dieser Mietvertrag läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert“, berichtet Bürgermeister Florian Kasseroler.