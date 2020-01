Klarer Heimerfolg fÃ¼r SteinbÃ¶cke

Zum Auftakt ins neue Jahr feierte der SC Hohenems einen klaren 10:4 Erfolg.

Von der Stimmung ließen sich auch die Cracks des HSC anstecken und starteten fulminant ins Spiel. Die Stadionuhr zeigte gerade mal 3.48 Minuten, da hatten Lukas Fritz, Philipp Winzig und Roman Scheiber ihre Visitenkarte schon abgegeben und sorgten für die schnelle 3:0 Führung der Steinböcke. Auch in weiterer Folge dominierten die Emser das Spiel und konnten nach dem Anschluss der Wattener durch Pittl ihre Führung weiter ausbauen – Marcel Wolf und Philipp Winzig sorgten noch im ersten Abschnitt für das 5:1.

Im Mittelabschnitt fanden die Tiroler zwar etwas besser ins Spiel, doch zählbares kam dabei nicht heraus und so konnten die Emser durch Hehle auf 6:1 erhöhen. Das Spiel war somit entschieden und die Gegenwehr der Penguins gebrochen. Die Zuschauer bekamen aber im Schlussdrittel noch einige Treffer geboten und so feierte der HSC am Ende einen klaren und ungefährdeten 10:4 Erfolg.