Klarer Auswärtssieg für den EHC Lustenau

Ein schlussendlich klaren und verdienten 7:3 Auswärtserfolg feierte der EHC Lustenau beim Future Team des EC KAC . Nach langer Verletzungspause wieder mit dabei war Adem Kandemir. Verzichten musste Lustenaus Coach Philipp Winzig hingegen auf die Dienste von Luca Venier, Leon Schmeiser, Maid Meduseljac und dem Langzeitverletzten Albert Krammer. Schon morgen um 16.00 Uhr geht es für die Lustenauer mit dem Spiel gegen die Steel Wings Linz weiter.



Von Beginn an setzte der EHC Lustenau in Klagenfurt die Weichen auf Sieg. Bereits in der dritten Minute jubelte Mikael Johansson nach Vorarbeit von Kevin Puschnik und Torhüter Felix Nussbacher (!) über den Führungstreffer der Gäste. Nur eine Minute später doppelte Max Wilfan in Überzahl nach und erzielte nach Vorarbeit von Mikael Johansson und Jesper Alasaari den zweiten Treffer. Lustenau hatte das Spiel jederzeit unter Kontrolle und kreierte zahlreiche Möglichkeiten. Nach Vorarbeit von Max Wennlund war es abermals Kapitän Max Wilfan, der in der 15. Minute den dritten Treffer für Lustenau erzielte. Mit diesem satten Polster ging es zum ersten Pausentee.



Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes ließen die Lustenauer die Zügel etwas schleifen und prompt erzielten die Klagenfurter in der 24. Minute den ersten Treffer. Doch nur vier Minuten später konnte Lustenau durch einen Treffer von Dominic Haberl den Drei-Tore-Vorsprung wieder herstellen. In der 32. Minute nutzten die Klagenfurter eine Unachtsamkeit in der Lustenauer Verteidigung zum zweiten Treffer. Die aufkeimende Hoffnung des KAC erstickte Dominik Oberscheider nur 49 Sekunden später, als er mit einem Weitschuss den fünften Treffer für Lustenau erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Pause.



Einen Blitzstart zeigten die Klagenfurter im letzten Spielabschnitt denn nach nur 17 Sekunden klingelte es im Kasten der Lustenauer. Mit der Hoffnung, die Gäste nochmals in Bedrängnis zu bringen, hatten die Klagenfurter nun ihre beste Phase im Spiel. Spätestens jedoch mit dem sechsten Treffer des EHC Lustenau durch Mikael Johannson in der 52. Minute war die Partie gelaufen. In den Schlussminuten des Spiels konzentrierten sich die Lustenauer darauf, den Vorsprung zu verwalten und Kräfte für die morgige Partie gegen die Steel Wings Linz zu schonen. Den Schlusspunkt in diesem Match setzte abermals der EHC Lustenau, der in der 56. Minute in doppelter Überzahl durch Jesper Öhrvall den siebten Treffer an diesem Abend erzielte.



EC KAC Future Team : EHC Lustenau 3 : 7 (0:3 / 2:2 / 1:2)

Torschützen EC KAC: Marco Kramer (24. Min.), Stefan Klassek (32. Min.), Luc Slivnic (41. Min.)

Torschützen EHC Lustenau: Mikael Johansson (3. Min.), Max Wilfan (4. Min. / 15. Min), Dominic Haberl (28. Min.), Dominik Oberscheider (32. Min.), Mikael Johansson (52. Min.), Jesper Öhrvall (56. Min.)