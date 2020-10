Klarer 5:0 Heimsieg des SV typico Lochau gegen den FC Nenzing

Lochau. Im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion Hoferfeld siegt der SV typico Lochau gegen den FC Nenzing klar mit 5:0 Toren und klettert damit wieder auf den 6. Tabellenplatz der Vorarlbergliga. Das 1b Team holt mit dem 0:0 gegen Altenstadt 1b einen Punkt.

„Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir können uns freuen“, so Trainer Rifat Sen im Jubelkreis. Schon von Beginn an entwickelte sich ein gutes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch die Tore schossen die Lochauer. Kapitän Fabio Feldkircher (15. Minute und 29. Minute/Elfer) und Stefan Maccani (41. Minute) sorgten für eine beruhigende 3:0 Pausenführung, und einmal mehr legte Julian Rupp in der 2. Halbzeit mit einem Doppelpack (49. Minute und 87. Minute) zum schlussendlich doch etwas zu hohen 5:0 Sieg erfolgreich nach. Erstmal in dieser Saison hielt man „die Null“, dank besten Paraden vom verlässlichen Tormann Sandro Eichhübl, der „Mögggerner“ Innenverteidigung mit Georg Bantel und Julian Reiner sowie den beiden Außendeckern Niklas und Matteo Außerlechner.