Klare Zukunftsperspektiven für Zwischenwasser

Der langjährige Amtsleiter von Zwischenwasser wird die Gemeinde in Zukunft als Bürgermeister führen und will die vorhandenen Potentiale ausnutzen.

Zwischenwasser . Jürgen Bachmann, die letzten Jahre die rechte Hand von Bürgermeister Tschabrun, erhielt bei der Bürgermeisterdirektwahl 68,8 Prozent Zuspruch und wird in Zukunft der 3.300-Seelen-Gemeinde vorstehen. Der 49-Jährige hat dabei durch seine 18-jährige Tätigkeit als Amtsleiter einen sehr guten Einblick in die Abläufe der Gemeinde erhalten und will ein vorhandenes, eingefahrenes System wieder bewegen.

VN HEIMAT : Waren Sie vom Wahlerfolg etwas überrascht oder haben Sie damit schon gerechnet? Jürgen Bachmann : Das deutliche Ergebnis hat uns schon etwas überrascht. Es hat sich aber in den letzten Monaten und auch schon davor angedeutet, dass in der Bevölkerung ein Wille zur Veränderung besteht.

VN HEIMAT : Sie sind ja als Amtsleiter schon lange in der “Szene” – war das schlussendlich auch ausschlaggebend für ihre Entscheidung selber Bürgermeister zu werden und etwas zu verändern? Bachmann : In den letzten Jahren wurde nur noch verwaltet und das Miteinander nicht gelebt. Ausschlaggebend waren die zahlreichen Bürgerkontakte und deren Aufmunterungen, dass mit mir eine positive Veränderung erfolgen könnte und der Stillstand beendet wird.

VN HEIMAT: Was werden Ihre ersten Schritte bzw. Vorhaben als Bürgermeister sein?

Bachmann: Im Vordergrund steht vor allem die Offenheit und Information an die Bevölkerung. Wir wollen im Gemeindeamt und in der Politik eine moderne, qualitativ hohe Arbeitsweise mit Einbindung der Bevölkerung schaffen. Dazu haben wir auch den Mut zur positiven Veränderung und wollen auch neues zulassen, sowie gutes „altes“ bewahren. In weiterer folge will ich auch meine Nachbesetzung als Amtsleiter gut überlegt vorantreiben und das bestehende Verwaltungsteam stärken. Dazu werde ich den ersten Monaten wohl eine Doppelfunktion ausüben müssen.