„Klare Sicht spendet Glück“ beim McDonald´s-Carwashday

Von McDonald´s Drive-in-Gästen bei den Restaurants von Loek Versluis wurden 4.154,28 Euro für die Ronald McDonald Kinderhilfe geammelt

Hohenems. Am Freitag vergangener Woche ging auch beim McDonald´s-Restaurant in Hohenems wieder der jährliche Car Wash Day über die Bühne. Etliche prominente Helfer stellten sich in den Dienst der guten Sache und putzten gegen eine Spende zugunsten der McDonald Kinderhilfe die Windschutzscheiben der Drive-in-Gäste.

Unter den Helfern, die beim Hohenemser McDonald’s Restaurant unter dem Motto „Klare Sicht spendet Glück“ die Autoscheiben zum Glänzen brachten, befanden sich u.a. Kulturstadtrat Johannes Drexel, SCRA-Geschäftsführer Christoph Längle und die Spieler des Altacher Bundesligaklubs Philipp Netzer, Samuel Oum Gouet und Leonardo Zottele sowie Dieter Heidegger (MShh Marketing Support) und Dietmar Eisenhofer vom Freihof Lustenau mit den Töchter Yvaine und Tabea.

Die Spenden, die am Car Wash Day in den österreichischen McDonald’s-Restaurants gesammelt werden, kommen zur Gänze Familien mit akut oder chronisch kranken Kindern zugute, die für die Dauer der Behandlung ihrer Kinder in den McDonald’s Kinderhilfe-Häusern in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg ein „Zuhause auf Zeit“ finden. Während ihre schwer kranken Kinder in den nahen Kliniken behandelt werden, werden hier über 900 Familien jährlich untergebracht.

„In Österreich gibt es derzeit fünf Ronald McDonald Häuser. Die hohe Auslastung zeigt deutlich wie wichtig und unverzichtbar diese Einrichtungen geworden sind“, weiß Loek Versluis. Der Betreiber der McDonald-Restaurants in Bürs, Rankweil, Lustenau, Dornbirn und Hohenems freut sich über die 4.154,28 Euro, die heuer am Carwash-Day in seinen Resturants gesammelt wurden.