„Klare Sicht spendet Glück“ beim McDonald´s-Carwashday

Hohenems. Heute, am Freitag den 28. September, ging auch beim McDonald´s-Restaurant in Hohenems wieder der jährliche Car Wash Day über die Bühne.

Die Spenden, die am Car Wash Day in den österreichischen McDonald’s-Restaurants gesammelt werden, kommen zur Gänze Familien mit akut oder chronisch kranken Kindern zugute, die für die Dauer der Behandlung ihrer Kinder in den McDonald’s Kinderhilfe-Häusern in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg ein „Zuhause auf Zeit“ finden. Während ihre schwer kranken Kinder in den nahen Kliniken behandelt werden, werden hier über 900 Familien jährlich untergebracht.