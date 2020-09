„Klare Sicht spendet Glück“ beim McDonald´s Carwash-Day

Von McDonald´s Drive-in-Gästen bei den Restaurants von Loek Versluis wurden 5.900 Euro für die Ronald McDonald Kinderhilfe geammelt

Hohenems. Am Freitag letzter Woche, dem 11. September, ging auch in Vorarlberg der schon obligate jährliche Carwash Day über die Bühne. Dabei wurden in den McDonald-Restaurants in Bürs, Rankweil, Lustenau, Dornbirn, Hohenems und Hard unter dem Motto „Klare Sicht spendet Glück“ insgesamt 5.900 Euro für die Ronald McDonald Kinderhilfe eingenommen.

Loek Versluis, der die Vorarlberger McDonald’s betreibt, konnte etliche prominente Helfer für die guten Sache gewinnen. So griffen etwa die Bürgermeister von Hohenems und Lustenau, Dieter Egger und Kurt Fischer sowie Michael Ritsch und Martin Staudinger zu Schwamm und Kübel, um die Windschutzscheiben der McDrive-Gäste gegen eine freiwillige Spende zum Glänzen zu bringen.

Die Spenden, die am Car Wash Day in den österreichischen McDonald’s-Restaurants gesammelt werden, kommen zur Gänze Familien mit akut oder chronisch kranken Kindern zugute, die für die Dauer der Behandlung ihrer Kinder in den McDonald’s Kinderhilfe-Häusern in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg ein „Zuhause auf Zeit“ finden. Während ihre schwer kranken Kinder in den nahen Kliniken behandelt werden, werden hier über 900 Familien jährlich untergebracht.

Die gesammelten Spenden fließen unter anderem in den Neubau des Ronald McDonald Kinderhilfe Hauses Salzburg. Der 1987 gegründete gemeinnützige Verein Ronald McDonald Kinderhilfe finanziert sich hauptsächlich durch Spendengelder. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von McDonald's Österreich, dessen Franchisenehmern, den McDonald's Gästen, privaten Spendern und Unternehmen. Spenden an den Verein, der seit 2009 auch das österreichische Spendengütesiegel trägt, sind steuerlich absetzbar. (Spendenkonto: HYPO NOE Landesbank AG IBAN: AT03 5300 0035 5502 8546). (TF)

