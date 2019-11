Klare Pleite für die Bulldogs in Linz

Die Dornbirner Bulldogs kassierten zwei Tage nach dem Heimsieg gegen Innsbruck auswärts bei den Black Wings Linz eine klare 0:6-Niederlage.

Mit dem durch den Heimsieg im Westderby gewonnenen Selbstvertrauen wollten die Dornbirner Bulldogs heute in Linz den Favoriten ärgern und vielleicht sogar Punkte mit ins Ländle nehmen. Doch gleich im ersten Drittel kamen die Linzer durch Treffer von Lebler (8.) und Gaffal (11.) zu einer frühen 2:0-Führung. Die Dornbirner kamen nie wirklich ins Spiel und so ging es mit dem Rückstand in die erste Pause.

Dornbirn auch im 2. Drittel chancenlos

Das letzte Drittel war somit nur noch Formsache und es änderte sich weiterhin nichts am Spielverlauf. Die Dornbirner waren zwar bemüht, kamen am heutigen Abend aber auch in 60 Minuten nicht zu einem Treffer. Auf der anderen Seite stellte Florek in der 48. Minute mit seinem Tor den Endstand von 6:0 her. Somit haben die Bulldogs weiterhin elf Punkte Rückstand auf den Vorletzten Innsbruck. Weiter geht es am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen Bozen.