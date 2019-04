Klare Heimpleite für Altach im Westderby

Der SCR Altach musste sich im heutigen Heimspiel nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit enttäuschenden Leistung Tabellenschlusslicht Innsbruck mit 1:4 geschlagen geben und verpasste somit eine Vorentscheidung im Abstiegskampf.

Nach dem klaren Erfolg in Innsbruck wollten die Altacher im heutigen Heimspiel gegen den gleichen Gegner den nächsten vollen Erfolg feiern und somit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Im Spiel selbst waren die Altacher auch das engagiertere Team, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Die Innsbrucker benötigten einige Zeit, um in die Partie zu kommen, gingen in der 23. Minute dann aber etwas aus dem nichts durch Dedic mit 0:1 in Front. Die Gäste agierten nun aktiver und ließen den Hausherren weniger Raum. In der 33. Minute gab es nach einem Foul an Berisha Elfmeter für Altach – der gefoulte verwandelte souverän zum Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

Innsbruck in Halbzeit zwei aktiver

In der zweiten Halbzeit waren die Innsbrucker, bei welchen Torhüte Knett aufgrund eines Hexenschuss in der Kabine blieb, das bessere Team und gingen gegen zu passive Altacher in der 60. Minute mit 1:2 in Führung – erneut war Dedic der Torschütze. Nun waren wieder die Hausherren am Zug und verpassten in der 73. Minuten nur knapp den Ausgleich, als der eingewechselte Dobras an der Stange scheiterte. Auf der anderen Seite verpassten die Tiroler über die ein oder andere Konter-Möglichhkeit die vorzeitige Entscheidung. Diese gelang Gründler in der 80. Minute – vorausgegangen war ein fataler Fehlpass von Oum Gouet. In der 89. Minute setzte Gabriele mit einem Heber zum 1:4 den Schlusspunkt.