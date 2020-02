Klare Bulldogs-Pleite im Westderby gegen Innsbruck

Juha Jarvenpaa und Co. waren heute in Innsbruck chancenlos.

Juha Jarvenpaa und Co. waren heute in Innsbruck chancenlos. ©GEPA

Juha Jarvenpaa und Co. waren heute in Innsbruck chancenlos. ©GEPA

Nach zwei Siegen zum Auftakt der Qualification Round kassierten der Dornbirner EC bei den Innsbrucker Haien eine klare 6:3-Niederlage.

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Qualification Round ging es für den Dornbirner EC heute zu den Innsbrucker Haien. Im Grunddurchgang konnte man drei der vier direkten Duelle für sich entscheiden, verlor das letzte aber klar mit 1:6. Und das erste Drittel am heutigen Abend verlief ebenfalls nicht nach Wunsch. Lammer (3.), Thörnberg (15.) und Spurgeon (16./PP.) brachten die Hausherren bereits früh mit 3:0 in Front. Nachdem Subban (17./PP.) kurz darauf auf 3:1 verkürzte, stellte Herbert (18.) noch vor der ersten Drittelpause den 3-Tore-Vorsprung der Innsbrucker wieder her.

Dornbirn kommt nicht ins Spiel

Im zweiten Drittel ging es in der gleichen Tonart weiter. Nachdem gleich zu Beginn noch eine Unterzahl unbeschadet überstanden wurde, brachte das nächste Powerplay der Innsbrucker den nächsten Treffer - Guimond sorgte in der 26. Minute bereits für das 5:1. In weiterer Folge gab es weitere Strafzeiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzten die Bulldogs durch Tamminen (38./PP.) zum 5:2.

Im letzten Abschnitt passierte zunächst nicht viel. Erst das 5:3 durch Sointu und er 52. Minute brachte wieder Schwung in die Partie. Die Hoffnung der Bulldogs währte aber nur kurz, denn Spurgeon sorgte bereits kurz danach mit dem 6:3 (53./PP.) für die Entscheidung. So kassierten die Bulldogs eine am Ende verdiente Niederlage, wobei vor allem die Gegentreffer in Unterzahl ausschlaggebend waren.