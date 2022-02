Klare Auswärtsniederlage im Nachbarschaftsduell

HCB Lauterach unterliegt Bregenz Future Team mit 24:39.

So konnten die Lauteracher lediglich bis zur Minute sechs mit dem FT-Team aus Bregenz mithalten, ehe sich angefangen vom Eigenfehlern, Abschlussschwäche und eine schwache Abwehrleistung das Spiel seinen Lauf nahm. In die Pause ging es bereits mit einem Spielstand von 21:7.

In die zweite Halbzeit startete man doch gleich mit einem Doppelpack und auch der Körpersprache war anzusehen dass sich die Herren aus Lauterach nicht so schnell geschlagen geben würden. Doch die Bregenzer, verstärkt mit Spieler des HLA-Teams ließen sich nicht beirren und zogen ihr Spiel weiter durch und so war es für Lauterach nur noch Schadensbegrenzung und das Spiel ging verdient verloren.