Klaras Garten in Gauenstein

Ein Ort zum Verweilen und Kraftschöpfen, das ist der neu gestaltete Garten des Klosters Gauenstein in Schruns. Klaras Garten ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet.

Der Garten des Klosters Gauenstein erstrahlt in voller Pracht: bunte Sommerblumen, Rosen in allen Farben und überall ein sattes Grün! „In unserer hektischen Zeit, in der ein Ereignis dem anderen ohne Ruhepausen folgt, ist es umso wichtiger sich immer wieder bewusst an Orte der Stille und Besinnung zurückzuziehen“, sagt Thomas Hebenstreit von der PfarrCaritas. „Klaras Garten ist so ein Ort, der zum Auftanken und zur Inspiration einlädt.“