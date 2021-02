KLAR! im Vorderland

Auf Initiative von Feldkirch und Rankweil bewirbt sich die Regio Vorderland als „Klimawandel-Anpassungsmodellregion“.

Hinter dem Kürzel „KLAR!“ steht eine Initiative des Umweltbundesamtes, und österreichweit beteiligen sich mittlerweile rund 50 Regionen an diesem Projekt. Auch die Gemeinden der Region Vorderland-Feldkirch haben sich im Dezember dafür ausgesprochen, sich für das „KLAR!“-Programm zu bewerben, denn der Klimawandel trifft Österreichs Regionen. Anpassungen an die Auswirkungen des Klimawandels sind notwendig, um die Lebensqualität auch langfristig sicherzustellen.

Dass die Entscheidung zum Beitritt der KLAR! Initiative in der Regio Vorderland-Feldkirch einstimmig erfolgte, zeigt dabei, dass in allen Gemeinden des Vorderlands ein hohes Bewusstsein für die Notwendigkeit, aktiv zu werden, da ist. In einem ersten Schritt wurde in den letzten Wochen die umfangreiche Bewerbung erarbeitet und auf Basis der regionalen Klimadaten ein Konzept zur Klimawandelanpassung erstellt. Daraus abgeleitet entsteht nun ein Anpassungskonzept mit zehn umzusetzenden Maßnahmen, die in weiteren zwei Jahren umgesetzt werden sollen. MIMA