Klappe, die achte bei Kino vor Ort

Attraktivität der beliebten Filmreihe im neuen Museumskino deutlich gesteigert

FRASTANZ Am Freitag startete beliebte europäische Filmreihe “Kino vor Ort” in ihre achte Ausgabe in Frastanz. Das neue Museumskino in der Vorarlberger Museumswelt bietet dafür eine ganz neue Bühne. Bis Mai 2020 zeigt die Marktgemeinde besondere europäische Filme im einem originalgetreu errichten Kinosaal der Fünfziger Jahre.