Klangwolke über Vorarlberg: gemeinsames Spiel zum "Tag der Blasmusik“

Im Jahre 1951 hat der Vorarlberger Harmoniebund erstmals den ersten Mai-Sonntag als Tag der Blasmusik ausgerufen. 70 Jahre wird nun der TAG DER BLASMUSIK von den Vorarlberger Musik-Kapellen in unterschiedlichen Formen begangen.

Am Sonntag, den 2. Mai 2021 wurden kurz vor Mittag um 11:45 Uhr über ORF Radio Vorarlberg die Märsche „Oh du mein Österreich“ und „Dir zum Gruß, Land Vorarlberg“ eingespielt, zu denen einige 1000 Musikantinnen und Musikanten zu Hause in ganz Vorarlberg und in den angrenzenden Ländern mitgespielt haben.

Zu ihrer Unterstützung und um den Gesamtklang zu erleben, wurden zuvor die Radio-Geräte bei offenen Fenstern und Türen auf volle Lautstärke ge-stellt. Es ergab sich wieder eine wunderbare Klangwolke über Vorarlberg.

Der Vorarlberger Blasmusikverband möchte sich herzlich bei allen für das Teilnehmen an diesem besonderen Tag der Blasmusik bedanken.

Wir sind von den großartigen Videos überwältig, die in so kurzer Zeit bei uns eingegangen sind. Die Einsendungen haben wir den sechs Blasmusikbezirken zugeordnet. Per Losentscheid gewinnt pro Bezirk zwei Einsendungen je € 100.