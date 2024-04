Klangvolle Entdeckungsreise in der Musikschule

Die Musikschule Dornbirn hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Dornbirn. Während der musikalische Nachwuchs in einem Raum ehrfürchtig an der großen Harfe zupfte, konnten einen Stock höher der Geige erste Töne entlockt werden. Aus anderen Räumen tönte Gesang, Akkordeon und Blasmusik, während aus dem Keller lauter Trommelwirbel heraufdrang. Auch erste Schritte auf dem Tanzparkett wurden gewagt, es wurde Theater gespielt und Zirkusluft geschnuppert: Die Musikschule Dornbirn hatte zum großen Tag der offenen Tür geladen. Sowohl im Hauptgebäude in der Rosenstraße als im Jazzseminar am Kehlerpark und in den Räumlichkeiten der Kochschule Oberdorf konnten musisch Interessierte jeden Alters am Samstag auf interaktive Entdeckungsreise gehen.