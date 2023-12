Klangvolle Einstimmung zum Advent

Mit dem bereits traditionellen „Adventblasen“ bereiteten zwei Gruppen des Musikvereins Concordia Lustenau vielen Menschen Freude an verschiedenen Orten der Gemeinde.

Lustenau Wetterfest mussten die eifrigen Musikantinnen und Musikanten der Concordia am 2. Dezember sein, denn es schneite den ganzen Tag über, war kalt und die Straßen waren eisig. Doch das konnte sie nicht von ihrem Vorhaben abbringen und die gute Laune ließen sie sich schon gar nicht verdrießen. So teilten sich fast vierzig Bläserinnen und Bläser in zwei Gruppen auf und traten auf jeweils vier Plätzen auf. „Kommet, ihr Hirten“, hörte man schon von Weitem die bekannte Melodie vor der Musikschule oder „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ vor der Volksschule Rotkreuz. Während die erste Gruppe, die auch beim Feuerwehrhaus, auf dem Vorplatz der Mittelschule Rheindorf und im Lorettoweg aufspielte, von Vizekapellmeister Christoph Gmeiner geleitet wurde, dirigierte Kapellmeister Josef Eberle die zweite Gruppe, die auch in der Nähe des Concordia-Vereinshauses sowie vor der Pizzeria Olive und auf dem Vorplatz von „Luoga+Loosa“ ihre Instrumente erklingen ließen.