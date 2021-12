Klangvoll ins neue Jahr starten

Karin Amann und Gäste laden zum stimmungsvollen Neujahrskonzert.

Dornbirn. „Schwungvoll und eine gute Sache unterstützend das Jahr 2022 beginnen“, das kann man am 1. Jänner im Dornbirner Oberdorf. „Klangexpertin“ Karin Amann hat sich für den Jahresauftakt etwas ganz Besonderes überlegt. Sie lädt zum „Neujahrskonzert – Gong sinnlich“ ins Haus der Begegnung in der Dornbirner Rosenstraße. „Der Eintritt ist eine freiwillige Spende, die wir dann dem guten Zweck – wahrscheinlich einer Familie, die Unterstützung benötigt – zukommen lassen“, betont die Dornbirnerin.

Seit knapp drei Jahren gibt die Kosmetikfachfrau immer wieder Konzerte im „Haus der Begegnung“ und nimmt Gäste mit auf Klangreisen mit verschiedenen Instrumenten. Mit „Klang und Berührung“, arbeitet Amann schon seit vielen Jahren in ihrem Beruf als Kosmetikerin. Nach zahlreichen Aus- und Weiterbildungen im Bereich „Klangbehandlung“ gibt sie seit einigen Jahren auch immer wieder Konzerte mit verschiedenen Gastspielern. So auch am Neujahrstag, an dem unter anderem Mario Wiedemann und Aglaia Maria Poscher-Mika mit von der Partie sein wird. Auch während des Lockdowns war Kreativität im Hause Amann angesagt und es wurde viel Neues rund um „Klang und Töne“ ausprobiert.