Klang- und qualitätvolles Herbstkonzert der Schützenmusik

Feuer, Wasser, Erde, Luft – und der SMV Koblach, der als fünftes Element die hörbar gewordenen Naturkräfte am 19. November vor einem voll besetzten Gemeindesaal in einen musikalischen Rahmen fließen ließ.

Unter tosendem Applaus der Gäste im restlos besetzten Gemeindesaal setzten die Schützenmusikanten dann etwa mit „Earth and Sky“ (Michael Sweeney), „Fire“ (Bruce Springsteen) oder „Wade in the Water“ (Markus Götz) zu einer klanglichen Erlebnisreise durch die vier Elemente an. Der akustische Streifzug nahm mit der „Universalfanfare“ (Alfred Bösendorfer) seinen Anfang. Auf einer abgedunkelten Bühne glitzerten nur noch die Lichter der Musikanten, was wie ein Sternenhimmel anmutete. Nach dem Schlussapplaus gut anderthalb Stunden später spielte der Schützenmusikverein nach lauten „Zugabe“-Rufen noch das Stück „Stars and Stripes forever“ als Zugabe. In Windeseile baute man den Saal nach dem Konzert um, sodass man noch etliche Stunden gemütlich beisammensitzen konnte.