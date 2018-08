Klage: Rechtsanwalt fälschte Testament

Nachwirkungen des Vorarl­berger Justizskandals um gefälschte Testamente beschäftigen weiterhin Gerichte.

Ein inzwischen verstorbener Rechtsanwalt, der im Verdacht steht, an den Betrügereien am Bezirksgericht Dornbirn mitgewirkt zu haben, wird von Teilen der eigenen Familie beschuldigt, das Testament des Vaters gefälscht zu haben.

Zwei Brüder des Anwalts führen am Landesgericht Feldkirch seit gestern einen Zivilprozess gegen drei Familienmitglieder. Die beiden Kläger vermuten, dass der Rechtsanwalt das Testament des 1987 verstorbenen Vaters selbst geschrieben und unterschrieben hat. Demnach soll der Anwalt mit der falschen letztwilligen Verfügung sich selbst und andere Familienmitglieder begünstigt und die Kläger benachteiligt haben. Die Kläger forderten in ihrer ursprünglichen Klage als Ausgleich dafür von den Beklagten 340.000 Euro. Zu den Beklagten zählen ein weiterer Bruder der Kläger, dessen Gattin sowie ein Neffe. Mit der Viertbeklagten, einer Schwester der Kläger, wurde in der Zwischenzeit eine finanzielle Einigung erzielt.