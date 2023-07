Klärung von mehreren Einbruchsdiebstählen im Raum Feldkirch Tosters

Die Beamten der PI Feldkirch konnten nach umfangreichen Ermittlungen zwei Verdächtige im Alter von 15 und 19 Jahren ausmitteln, die geständig sind, mehrere Eigentumsdelikte im Zeitraum vom 16.06.2023 bis 20.07.2023 im Raum Feldkirch Tosters verübt zu haben.

Unter anderem brachen die Beschuldigten in die Volksschule Tosters, in den Kiosk beim Wildpark Feldkirch, in verschiedene Wohnungen bzw. -anlagen im Raum Feldkirch-Tosters ein.