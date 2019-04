Kläpfer von Stallehr + Bings

STALLEHR, BINGS Am Karfreitag und Karsamstag übernehmen die Kläpfer den Dienst der Kirchenglocken.

Bereits um 6.00 Uhr drehen die fleißigen Kläpfer ihre erste Dorfrunde und verkünden mit ihren selbst gemachten Kläpfen den neuen Tag. Diese Runde wird an diesen zwei Tagen insgesamt 8-mal gelaufen, was vor allem den kleinsten Kläpfern große Mühe bereitet. Doch die kleinen Belohnungen, die sie anschließend erhalten, lassen die Strapazen gleich wieder vergessen. Diese alte und schöne Tradition ist bei den Kindern und Jugendlichen äußerst beliebt, was die Zahl der aktiven Kläpfer am deutlichsten beweist. SW