"Kläpfen" und Kreuzweg für Kinder

Auch in Übersaxen werden die Gläubigen am Karfreitag und Karsamstag nach alter Tradition mittels Kläpfen oder Ratschen zum Gottesdienst gerufen.

Da die Kirchenglocken der Überlieferung nach ja nach Rom “geflogen” sind, rücken Kinder und Jugendlichen aus, um mit ihren meist selbst hergestellen Kläpfen oder Ratschen das Kirchengeläute zu ersetzen. Und es heißt früh aufstehen, denn am Karfreitag und Karsamstag beginnt der Dienst schon um 6:00 Uhr, also im wahrsten Sinne des Wortes in aller Hergottsfrühe. Als Belohnung lockt am Karsamstag nach dem Morgendienst ein gemeinsames Frühstück im Pfarrhof.