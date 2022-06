Klänge horchen, Melodien kreieren

Klangfest der Musikschule Feldkirch im Reichenfeld.

FELDKIRCH Die Harfe zupfen, die Violine führen, aufs Schlagzeug trommeln oder aus tiefem Herzen den Refrain von Ed Sheerans „I see fire“ nachsingen … Musik verbindet weltweit. Sie berührt die Menschen und überwindet Barrieren. Doch das Lehren der Musik verlangt oftmals Nähe, welche im vergangenen Jahr mit großer Herausforderung zu bewältigen war. „Klar, vieles, eigentlich das Meiste, ging nicht“, hält Musikschulen-Direktor Nikolaus Netzer fest. „Keine Großveranstaltungen, keine Vorspielabende, keine Orchesterfahrt, kein Weihnachts- und Muttertagskonzert, keine Ballettaufführung in gewohnter Art. Corona hat vieles verhindert.“ Vieles, aber eben nicht alles: „Die Situation zwang die Kollegen förmlich, kreativ und einfallsreich werden zu müssen. Und wie sie das wurden!“ Es gab „Fensterkonzerte“ aus den Fenstern der Musikschule, es gab klasseninterne Vorspiele und Instrumentenvorstellung in den Volksschulen, Elementares Musizieren unter freiem Himmel, im Wald oder unter dem Vordach der Schule. Es wurde in „Häppchen-Ensembles“ geprobt und sobald als möglich die Gruppen der Orchester vergrößert, dann wieder verkleinert, „weil uns die Bestimmungen dazu zwangen“. Aber Netzer hält stolz fest: „Das konnte die Kollegen nicht entmutigen!“ Zahlreiche innovative und kreative Überlegen und Ideen haben ermöglicht, dass allen Umständen zum Trotz im Reichenfeld und an den zahlreichen Partnerschulen und Außenstellen beinahe durchgehend gebastelt, getanzt, gesungen und musiziert wurde. „Das Glas war eben immer halb voll!“