Klaas Heufer-Umlauf crasht mit ungedichtetem Gabalier-Hit Cannstatter Wasen

Moderator Klaas Heufer-Umlauf trat mit einer umgedichteten Version des Gabalier-Hits "Hulapalu" beim Cannstatter Wasen in Stuttgart auf.

Für seine ProSieben-Show “Late Night Berlin” trat Moderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf jetzt beim Cannstatter Wasen in Stuttgart auf und sorgte damit für jede Menge Schlagzeilen.

“Die hören hier Volksmusik”, stellt der Moderator zu Beginn seines Besuches in Stutgart fest. “Dabei sind die Themen doch eigentlich immer die gleichen. Sind diese Themen denn überhaupt noch zeitgemäß?”, hinterfragt Heufer-Umlauf die Volksmusik und sagt weiter: “Ich werde die Themen, die die Leute wirklich interessieren in einen Volksmusik-Song verpacken.”

Anschließend wollte Heufer-Umlauf wissen, was die Menschen aktuell bewegt und steht bereits kurze Zeit später in Lederhosen und mit Schlapphut auf dem Kopf auf der Bühne eines Festzeltes.

Pflegenotstand

In einer umgedichteten Version des Andreas Gabaliers-Hits “Hulapalu” sing der 35-Jährige über den Pflegenotstand, Frauen in Führungspositionen oder über rechte Hetze gegen Flüchtlingen: “Pflegenotstand sag mir, wo kommt das her? Warum verdienen die nix, die Arbeit ist doch schwer”.