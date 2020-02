Kiwanis-Club war zu Gast im Jugendzentrum

Die OJAD lud zur Filmpremiere und zum Streifzug durch das vielfältige Angebot.

Martin Hagen, Geschäftsführer der OJAD seit bald 28 Jahren, kündigte bei der Begrüßung gleich eine Premiere an. Film ab hieß es dazu im Kulturcafé Schlachthaus. Die Gäste bekamen einen spannenden Einblick in die fünf großen Angebotsbereiche und sahen, was das Team der OJAD im Haus und darüber hinaus leistet.

„Schön, dass es so ein Haus mit vielen Möglichkeiten für die Jugendlichen gibt“, war der allgemeine Tenor und das Resümee von Manfred Hagen. Zum Dank für den interessanten Abend stellte der er eine Spende des Kiwanis-Club Dornbirn in Aussicht. Vermutlich wird es sich um eine Sachspende für ein laufendes Projekt, wie zum Beispiel die Digital-Werkstatt „Makerspace“, handeln.

„Ich bin sehr überrascht, was hier alles geboten und gemacht wird. Da ist viel Idealismus dabei. Wenn man Enkel hat denkt man an das Umfeld, in dem sie aufwachsen. Gut, dass es in Dornbirn so etwas gibt“.