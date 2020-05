Kitzrettung mit Wärmebild-Drohne: Jägerschaft nutzt modernes Know-How

Immer wieder fallen Rehkitze Mähwerken zum Opfer. Die Vorarlberger Jägerschaft nutzt nun eine Drohne mit Wärmebildkamera, um die Kitze zu finden und zu notfalls zu retten.

Rehe bringen im Frühjahr, meist im Mai, ihre Kitze zur Welt. Typisch für sie ist das Verstecken der Jungtiere. Das Muttertier platziert die noch geruchslosen Jungen sorgsam im Wald oder im hohen Gras. Dort seien sie mit ihrem gepunkteten Fell und dem Verhalten, sich bei Gefahr zu ducken, vor Fressfeinden geschützt, erklärt Gernot Heigl, Geschäftsführer der Vorarlberger Jägerschaft. Doch genau das wird ihnen zum Verhängnis. Vermeintlich ungeschützte und verwaiste Rehkitze werden von Spaziergängern "gerettet" - zu Unrecht, denn das Muttertier bleibt meist in der Nähe bleibt und kehrt zum Säugen der Jungen zurück. Die gut getarnten Jungtiere sind zudem für Landwirte auf Wiesen und Feldern unsichtbar und werden daher häufig Opfer von Mähmaschinen. Aus diesem Grund wurde die Kitzschutzinitiative der Jägerschaft gegründet, an der sich auch die Landwirtschaftskammer beteiligt.

Kitzretter und Drohnen

Während früher jedes Feld mühsam durchkämmt werden musste, setzt die Jägerschaft Vorarlberg heute modernstes Know-How ein. Bewährt hat sich in den vergangenen Jahren der sogenannte Kitzretter (VOL.AT berichtete). Das Gerät gibt in unregelmäßigen Abständen Blaulicht und Töne von sich und haben eine hohe Erfolgsrate. Seit diesem Jahr fliegen im Namen der Kitzrettung neuerdings auch Drohnen über Vorarlbergs Wiesen und Felder. Sie sind bestens ausgestattet mit einer Wärmebildkamera. So können Gebiete schnell und zuverlässig nach Rehkitzen abgesucht werden - bis zu 10.000 Quadratmeter in fünf Minuten. Findet die Jägerschaft ein Jungtier, wird es fachgerecht geborgen. Grasbüschel eignen sich hervorragend, um den menschlichen Geruch nicht auf das Tier zu übertragen. Die Kitze werden in einer Kiste an den Wiesenrand gelegt und nach den Mäharbeiten wieder freigelassen.