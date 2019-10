Kitzbüheler Fünffachmord: Verdächtiger war FPÖ-Mitglied

Nach Bekanntwerden der Tat sei er noch am Sonntag wegen "Gefahr in Verzug" aus der Partei ausgeschlossen worden, heißt es aus der FPÖ.

Der 25-jährige Verdächtige nach dem Fünffachmord in Kitzbühel ist Mitglied der FPÖ gewesen. Dies teilten die Freiheitlichen am Montag in einer Aussendung mit. Nach Bekanntwerden der Tat sei er noch am Sonntag wegen "Gefahr in Verzug" aus der Partei ausgeschlossen worden, hieß es.