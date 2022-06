Kissenschlacht, Riesen-Mikado und Co

Beim Spielefest der Mittelschule Hasenfeld gab es allerlei zu entdecken.

Lustenau Wohin das Auge auch blickte, überall waren fröhliche Schüler am Dienstagnachmittag zu erkennen. Die Schüler der Mittelschule Hasenfeld spielten bei strahlendem Sonnenschein Ball-über-die-Schnur, Fußball, Dosenwerfen und viele weitere Geschicklichkeitsspiele. Der Vorplatz, der Garten, der Turnsaal und die Aula der Mittelschule wurden mit 14 verschiedenen Stationen ausgestattet. „Wir haben ein breit gefächertes Spieleangebot für die Schüler. Da ist für jeden und für jede sicher etwas Passendes dabei“, erklärte Direktor Gerald Fröhle stolz.

Auf Kinder fokussieren

„Das klassische Schulfest fällt dieses Jahr aus, da sich vor den Ferien einige Klassen auf Schulwoche befinden. Wir wollten den Schülern aber dennoch etwas Besonderes bieten. So kamen wir auf die Idee des Spielefestes“, erzählte der Direktor. Pro geschaffte Station erhielten die Schüler einen Stempel in ihrem Stempelpass. Diesen gabs in Form der Ninja-Pickerl. „Wir haben noch viele übrig. Die verwenden wir nun dafür“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Die Schüler haben laut Fröhle die vergangenen zwei Jahre bravourös gemeistert, deshalb gibt’s ein großes Spielefest nur für sie. „Sie stehen im Mittelpunkt.“

Lustige Spiele

Die Lehrer hatten sich neben Spieleklassikern auch spannende Spiele ausgedacht. „Das Riesenmikado-Spiel ist toll“, freute sich Schüler Aslan Celason (12) über das Angebot. Gianna Fohn (13) fand hingegen das Ball-über-die-Schnur-Spiel am besten. „Das hat mir bisher am meisten Spaß bereitet“, so Fohn. Mit roten Köpfen erklärten Mehmed Sükün (11) und Stefan Karlinger (11), dass die überdimensionale Kissenschlacht auf dem Schwebebalken in der Turnhalle die allerbeste Station sei. „Nun holen wir uns ein kühles Eis. Dann geht’s weiter“, so Stefan Karlinger.

Wohlfühlnachmittag

Neben den 14 Stationen, die über das ganze Schulgelände verteilt waren, konnten die 212 Mittelschüler aber auch einfach das Eis von Tante-Schnuggis-Eisfahrrad genießen. Hängematten und Sitzecken luden die Schüler zum gemütlichen Beisammensein ein. Der Elternverein der Schule übernahm die Verköstigung der Schüler mit einer gesunden Jause und leckeren Kuchen.

Anreiz zum Mitmachen