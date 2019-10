Kirchturm in neuem Kleid

Die erste Sanierungsetappe ist abgeschlossen.

Im Mai wurden die ersten Sanierungsmaßnahmen bei der Pfarrkirche zum heiligen Oswald in Angriff genommen. Die Sanierung des Kirchturmes einschließlich der Neueindeckung der Turmzwiebel und Ausbesserungsarbeiten am Dachstuhl des Kirchenschiffes wurden vor kurzem abgeschlossen. Die Turmzwiebel wurde neu eingedeckt und gemalt. Die Kugel wurde ebenfalls restauriert, zudem wurde die Zeitkapsel mit den neuen Daten befüllt. In der Zeitkapsel wurden Daten, die von der letzten Renovierung bis jetzt wichtig sind. Zum Beispiel fand eine Aufstellung von Preisen, wie Brot, usw. Platz. Aber es befinden sich auch gute Wünsche für die Nachwelt in der Kapsel.