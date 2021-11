Kirchlicher Jahresausklang mit Chorgesang

Schrunser Kirchenchor verlieh dem Christkönigsfest in der Pfarrkirche zum heiligen Josef in Gantschier eine besondere Note.

Schruns, Bartholomäberg (sco). Das vierstimmige Geläute der Pfarrkirche Gantschier rief noch kurz vor dem Lockdown die Gläubigen zur Feier des Christkönigsfestes. Musikalisch mitgestaltet wurde das Hochfest im Bartholomäberger Ortsteil vom Pfarrkirchenchor Schruns, dem in voller Besetzung 34 Sängerinnen und Sänger angehören. Die Leitung des Chores liegt in den bewährten Händen von Johannes und Waltraud Pfefferkorn. In vier Jahren dürfte das Christkönigsfest anlässlich seines 100 Jahre-Jubiläums ganz besonders im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen. “Das Hochfest wurde erst im Jahr 1925 von Papst Pius XI. eingeführt. Es war zu einer Zeit, als die ganze Welt in Unruhe war. Der erste Weltkrieg war gerade zu Ende gegangen”, warf Kaplan Dariusz Radziechowski in der Liturgiefeier einen Blick in die jüngere Kirchengeschichte.