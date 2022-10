Kirchenrenovierung erfolgreich abgeschlossen

Die Pfarre Götzis St. Ulrich durfte am 22./23. Oktober den Abschluss der Renovierung der Alten Kirche feiern.

Ein Festabend mit Bildervortrag von Dr. Markus Hofer am Samstag und ein Festgottesdienst am Sonntag lockten viele Besucher in die frisch renovierte Alte Kirche. Im Namen des Pfarrkirchenrates gab Martin Heinzle am Samstagabend einen kurzen Rückblick auf die erfolgte Renovierung.