Kirchenreform, Impact Investment und Neues aus Schröcken

Herbert Schwarzmann, Bürgermeister von Schröcken, Impact Investor Charly Kleissner und Probst von St. Gerold Martin Werlen heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die vom Bund vorgeschlagene Impfprämie kommt in Vorarlberg bisher nur für zwei Gemeinden in Betracht: Damüls und Schröcken. Schröcken hat eine Impfquote von 83 Prozent. Bürgermeister Herbert Schwarzmann spricht heute in "Vorarlberg LIVE" darüber, wie man eine Gemeinde zum Impfen bewegt und welche Bauprojekte in diesem Jahr angegangen werden.