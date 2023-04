Kirchenmusik am Arlberg

Lech. (sco) Die Missa brevis a tre voci von Michael Haydn erklang bei der zweiten Messfeier am ersten Osterfeiertag in der Neuen Pfarrkirche Lech.

Der Chor der Musikschule Lech unter der Leitung von Andreas Madlener hatte in dieser Feier mit dem Lecher Pfarrer Pater Adrian seinen ersten größeren Auftritt seit der Pandemie. Otto Stundner begleitete die begeisterten Sängerinnen und Sänger, unter ihnen Bgm. a. D. Ludwig Muxel, an der Orgel. Auf dem Programm standen eine Arie von Johann Sebastian Bach für Orgel und Violine, ein Menuett für Blockflöten und das Werk “Two in a boat” (Zwei in einem Boot) für Violinen. Als Auszug spielte Otto Stundner das Präludium von Bach. Den anwesenden Gläubigen bereiteten die Vokalisten und Instrumentalisten mit ihren Darbietungen große österliche Freuden.

Im Gespräch nach der Ostermesse stellte Musikschullehrer Andreas Madlener erfreut fest, dass sich der Chor nach der Pandemie sehr gut erholt hat. Es gab auch Neuzugänge. In einem Tourismusgebiet, wo alle viel beschäftigt und engagiert sind, sei es nicht leicht, in einem Chor mitzusingen. Trotzdem finden die Männer und Frauen laut Andreas Madlener “Zeit, regelmäßig eineinhalb Stunden lang für den Chor zu proben, der auch schon an Chorfestivals teilgenommen hat”. Am Sonntag, dem 16. April, dem Oktavtag von Ostern, lädt die Pfarre Lech um 17.15 Uhr zum Saisonsdank-Gottesdienst wiederum in die Neue Pfarrkirche. Gestaltet wird die Liturgiefeier unter der Leitung von Pater Adrian mit der Tiroler Bergmesse von J. Mayer. Die Mitwirkenden sind das Vokalensemble der Musikschule Lech unter der Leitung von Thomas Fellner und Instrumentalisten. Die besondere musikalische Mitgestaltung bei Saisonsdank-Gottesdiensten hat in Lech Tradition.