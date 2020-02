Kirchen und Kapellen: Die Pfarrkirche St. Christoph in Dornbirn-Rohrbach

Die Grenze war nur der Himmel. Das Licht dient besonders der Spiritualität im Kirchenraum von St. Christoph

Dornbirn. Mit neuen Kirchenbauten feierte die Moderne in der Nachkriegszeit ihre Auferstehung. Die Entwürfe jener Jahre werden jedoch nicht unbedingt mit überbordender Phantasie in Verbindung gebracht. Was für Formen, was für Räume haben die Baumeister jener Jahre entworfen – vom Zeltdach bis zum spannungsvollen Betongebirge. Was für Lichteffekte haben sie, oft im Zusammenspiel mit Künstlern, integriert. So entstand auch zur Entlastung der Mutterpfarre St. Martin in den Konzilsjahren 1963/64 die moderne Kirche St. Christoph im Stadtteil Rohrbach mit gleichzeitiger Bildung eines neuen Pfarrsprengels.