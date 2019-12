Kirchen und Kapellen: Die Kapelle zum Hl. Josef im Unterklien

Ein kleines Gotteshaus zu Ehren des Hl. Josef. Die denkmalgeschützte Kapelle in Hohenems Unterklien ist ein Ort der Ruhe.

Das Gotteshaus ist ein nach allen Seiten freistehender einfacher Steinbau mit etwa 7 m Giebelhöhe (Gesamthöhe mit Glockendachreiter etwa 12 m). Die Kapelle nimmt eine Fläche von 70 m2 ein. Das Langhaus ist etwa 6 m lang und 5 m breit. Es handelt sich um einen Bau mit annähernd rechteckiger Grundform und eingezogenem 3/8 Chor in Nordwest/Südost-Ausrichtung. Südöstlich (Altar) sind die Außenwände abgeschrägt. Handwerklich gut ausgeführt sind die stabilen Türen und der viereckige Glockendachreiter in Richtung Nordwest. Das Satteldach ist mit Faserzementplatten gedeckt und der Glockendachreiter mit Kupferblech eingeschlagen. Ober der Eingangstüre befindet sich ein rundes Fenster mit Sandsteineinfassung und einer bunten Glasrosette. Das Langhaus weist je zwei Rundbogenfenster auf. Die Kapelle selbst ist außen weitgehend weiß verputzt, innen weiß und in Erdtönen. Der Betraum, der etwa 30 Gläubige fasst, ist vom Altarraum durch einen Chorbogen abgegrenzt. Der zweijochige Betraum weist ein Stichkappengewölbe auf. In der Fassade befinden sich Glasfenster, die am Rand farbige Elemente enthalten. Eine Sakristei ist linksseitig nach Nordosten angebaut.