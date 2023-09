„Kino vor Ort“ startet in neue Saison

Am 20. Oktober 2023 startet die 11. europäische Filmreihe in Frastanz mit dem französischen Spielfilm „Die Küchenbrigade“.

Bereits jetzt können in der Bürgerservice-Stelle im Rathaus Einzel- und Abo-Karten gekauft werden.

Der Kulturausschuss und der Ausschuss für Soziales und Integration der Marktgemeinde Frastanz laden wieder zur beliebten Filmreihe in Frastanz. Zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 werden im Kino der Vorarlberger Museumswelt, in Kooperation mit „EU XXL Die Reihe“, acht europäische Filme gezeigt. „Die europäische Filmreihe ist über die Jahre ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots in Frastanz geworden und zeigt die cineastische Vielfalt in Europa“, ist Gemeinderat und Kulturausschuss-Obmann Lukas Debortoli überzeugt.

Die Filme erzählen Geschichten, die einerseits unterhalten und andererseits zum Nachdenken anregen und soziale, politische sowie kulturelle Themen reflektieren. „Wir haben auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und freuen uns auf den Start der neuen europäischen Filmreihe“, so Vizebürgermeisterin Michaela Gort. Zum Auftakt am 20.10.2023 sorgt der Spielfilm „Die Küchenbrigade“ für Lacher. Dabei landet die Sous-Chefin eines Sternelokals in einer Kantinenküche mit Dosenravioli und einer ahnungslosen Küchenbrigade aus Heimbewohnern.

Der österreichische Film „Eismayer“ zeigt am 17.11.2023 die wahre Geschichte eines Vizeleutnants, der sich im Bundesheer in einen Rekruten verliebt. Für Heiterkeit sorgen dann die Filme „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ und „Griechenland oder der laufende Huhn“ am 15.12.2023 bzw. am 19.01.2024.

Mit „Der Fuchs“ flimmert am 23.02.2024 eine wahre Geschichte über einen Soldaten und seine Freundschaft zu einem Fuchs über die Leinwand. „Nicht ganz koscher“ aus Deutschland, „Meine Stunden mit Leo“ aus Großbritannien und „Die goldenen Jahre“ aus der Schweiz komplettieren die europäische Filmreihe mit Vorführungen im März, April und Mai. Kartenvorverkauf:

Bereits jetzt können Tickets in der Bürgerservice-Stelle im Rathaus Frastanz gekauft werden. „Kino vor Ort“ bietet neben Einzelkarten auch Abo-Karten für alle acht Filme an. Eine Abo-Karte ist übertragbar und kostet für die 8 Filme 28,00 Euro. Eine Einzelkarte kostet im Vorverkauf 4,00 Euro. Jugendliche zahlen für die Abo-Karte 14,00 Euro, für eine Einzelkarte im Vorverkauf 2,00 Euro.