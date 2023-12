Kino und Musik in der Adventzeit

Die Kalenderwoche 50 bietet am Dornbirner Spielboden wieder ein vielfältiges Kulturprogramm.

Musik liegt in der vorweihnachtlichen Luft

Am Donnerstag, 14. Dezember gibt es ein „explosives Jazz-Feuerwerk mit der Berliner Musikerin KID BE KID“, wie Michael Fritz vom Spielboden-Team verspricht. „Das Publikum darf sich auf jazzy Pianos, funky R&B-Grooves, clubtaugliche Sci-Fi-Synth-Flächen und Electronic-Patterns freuen“, so Fritz. Tags darauf (Freitag, 15. Dezember) gastieren die Grammy nominierten The Tiger Lillies dann am Spielboden. Mit einem internationalen Renomée als eine der interessantesten Avantgardebands der Welt, hören die Tiger Lillies mit ihrem Sound nie auf zu überraschen, zu schockieren und zu unterhalten. Seit über 30 Jahren betouren sie die Welt mit Konzerten und Theaterstücken wie The Tiger Lillies Christmas Carol, The Ancient Mariner und dem West End Hit Shockheaded Peter.