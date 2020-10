Kino: Trailer zu "Drachenreiter"

Im Animationsfilm "Drachenreiter" begibt sich ein ungleiches Trio auf die Suche nach dem "Saum der Welt".

Werden die Drachen dort Schutz vor der Gier der Menschen finden?

Drache Lung, das Koboldmädchen Schwefelfell und der Waisenjunge Ben begeben sich auf eine abenteuerliche Reise. Sie sind auf der Suche nach dem sagenumwobenen "Saum des Himmels". Angelehnt an den Fantasy-Roman, erzählt das Werk, wie die Menschen immer weiter in den Lebensraum der Drachen vordringen. Die Alten wollen in den Krieg ziehen, um ihre Heimat zu retten. Der junge Silberdrache Lung dagegen hätte lieber eine friedliche Lösung. Er glaubt an die uralte Sage vom Saum des Himmels, wo es ein Paradies für magische Lebewesen geben soll. Mit dem Koboldmädchen Schwefelfell will er diesen Ort finden.