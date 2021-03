King setzt auf Verlängerung der Kurzarbeit nach Q2

Eva King hat am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" unter anderem darüber gesprochen, wie Langzeitarbeitslose im Leben wieder Fuß fassen können und was für Angebote die AK Vorarlberg Menschen bietet.

"Die Sozialpartner sind maßgeblich an der Kurzarbeit beteiligt gewesen und sind der Meinung, dass es eine Verlängerung nach dem zweiten Quartal braucht, um gezielt auf bestimmte Bedarfsgruppen eingehen zu können", erklärt Eva King. Die Kurzarbeit habe viele Arbeitsplätze gerettet. "Wir sehen, dass sich manche Branchen sehr schnell erholen werden, aber dass viele Arbeitslose davon nicht profitieren werden." Eine konkrete Forderung an den Arbeitsminister sei, dass es direkte Beschäftigungsimpulse geben müsse.

Wichtig sei auch das Arbeitslosengeld zu erhöhen. "Wir haben bereits seit neun Monaten Menschen im Land, die mit 55 Prozent ihres Einkommens leben müssen - und das unverschuldet, die Menschen haben keine Wahl. Diese Menschen würden auf lange Sicht in die Langzeitarbeitslosigkeit abrutschen und damit in die Armut", so King.