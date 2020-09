kinderuni4you startete in Herbstsemester

Für die Nachwuchsstudenten stand die erste Vorlesung im neuen Format auf dem Programm.

Dornbirn. Für alle Kinder, die gerne einmal in den Studentenalltag schnuppern wollen, bietet die Kinderuni auch in diesem Jahr wieder ein interessantes Programm. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation kommt die Kinderuni aber in diesem Jahr direkt zu den jungen Studenten nach Hause.

Wem gehört das Internet

In insgesamt sechs Vorlesungen werden Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren komplexe technische und wissenschaftliche Fragen einfach und anschaulich erklärt. Corona bedingt finden diese Vorlesungen allerdings in einem neuen Format statt und die Kinder können diese dann daheim auf ihrem Laptop, Tablet oder Handy anschauen. Die erste Vorlesung, welche in dieser Woche online ging, stand dabei unter dem Titel „Wem gehört das Internet“. Die jungen Studenten bekamen einen Einblick wie das World Wide Web funktioniert und wer dafür verantwortlich ist. Zum Abschluss der Online-Vorlesung gab es noch eine Frage und die eingesendete Rückantwort gilt in weiterer Folge als Anwesenheitsbestätigung für die Sponsion.

Ein Blick hinter die Bühne